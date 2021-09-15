“Динамо” з розгромного виграшу стартували у Юнацькій Лізі УЄФА

Деталі

Підопічні Ігоря Костюка розпочали зустріч активно, граючи першим номером. Завдяки успішному високому пресингу на 8-й хвилині зустрічі та відбору м’яча українці заробили штрафний на правому фланзі. Навіс Волошина у центр штрафного майданчика результативним ударом головою у високому стрибку замкнув Антон Боль — 1:0.

Активність біля воріт гостей принесла плоди на 65 хвилині: кияни заробили пенальті, коли португальці збили в своєму штрафному Діалло. 11-метровий взявся виконувати Володимир Бражко. Він відправив м’яч низом майже по центру, в той час як Соареш кинувся у правий від себе кут — 2:0.

Розмашиста атака киян завершилася класним ударом з лівої у дальній кут Назара Волошина, на який Соареш був не в силах зреагувати (79) — 3:0. А в наступній атаці Діалло поставив крапку у грі — 4:0.

Цитата

“Хлопці повністю дотрималися плану на гру, чітко розуміли, як буде грати суперник, хоча про них було мало інформації. За великим рахунком, у „Бенфіки“ всі команди грають за однаковою схемою, і ми до цього були готові. Раді, що забили чотири м’ячі і впевнено перемогли”, — сказав коуч “Динамо” Ігор Костюк.

Доповнення

У другому турі Юнацької ліги УЄФА “Динамо” на виїзді зіграє з “Баварією” 29 вересня.