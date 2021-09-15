“Динамо” з розгромного виграшу стартували у Юнацькій Лізі УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У стартовому турі Юнацької Ліги УЄФА київське “Динамо” приймало португальську “Бенфіку”. Гра відбулася на стадіоні “Динамо” ім. В. Лобановського за присутності глядачів, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Деталі
Підопічні Ігоря Костюка розпочали зустріч активно, граючи першим номером. Завдяки успішному високому пресингу на 8-й хвилині зустрічі та відбору м’яча українці заробили штрафний на правому фланзі. Навіс Волошина у центр штрафного майданчика результативним ударом головою у високому стрибку замкнув Антон Боль — 1:0.
Активність біля воріт гостей принесла плоди на 65 хвилині: кияни заробили пенальті, коли португальці збили в своєму штрафному Діалло. 11-метровий взявся виконувати Володимир Бражко. Він відправив м’яч низом майже по центру, в той час як Соареш кинувся у правий від себе кут — 2:0.
Розмашиста атака киян завершилася класним ударом з лівої у дальній кут Назара Волошина, на який Соареш був не в силах зреагувати (79) — 3:0. А в наступній атаці Діалло поставив крапку у грі — 4:0.
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“Хлопці повністю дотрималися плану на гру, чітко розуміли, як буде грати суперник, хоча про них було мало інформації. За великим рахунком, у „Бенфіки“ всі команди грають за однаковою схемою, і ми до цього були готові. Раді, що забили чотири м’ячі і впевнено перемогли”, — сказав коуч “Динамо” Ігор Костюк.
Доповнення
У другому турі Юнацької ліги УЄФА “Динамо” на виїзді зіграє з “Баварією” 29 вересня.