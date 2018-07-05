"Динамо" вырвало ничью в игре с бронзовым призером Китая

На 21 минуте случился первый "пожар" у ворот киевлян. Прострел с фланга обернулся ударом никем неприкрытым французом Антони Модестом. Володимр Маханьков совершил эффектный сейв. Через несколько минут прострел с углового от Пато обернулся результативным добиванием Пей Шуа - 0: 1.

Однако ответ подопечных Хацкевича был незамедлительным. К концу тайма "бело-синие" отличились дважды. Виталий Буяльский направил мяч почти в верхний угол ворот, а затем Назарий Русин в падении ударом левой ногой отправил "кожаного" под стойку - 2:1.

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Китайцам удалась ударная пятиминутка с 55 по 60-ю. Забивали голы легионеры клуба - Модес и Пато. Однако на 86 минуте "Динамо" вырвали ничью благодаря точному удару в одно касание Вербича - 3:3.

Справка: по итогам сезона 2016 года "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выиграл Первый китайский дивизион и квалифицировался в Суперлигу. В низшем дивизионе за команду выступали такие футболисты, как Жадсон (экс-игрок донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии) и Луис Фабиано (экс-нападающий "Порту" и "Севильи"), а тренировал известный наставник Вандерлей Лушембурго, который в свое время работал с мадридским "Реалом" и сборной Бразилии.