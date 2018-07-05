"Динамо" вирвало нічию у грі з бронзовим призером Китаю

На 21 хвилині сталася перша "пожежа" біля воріт киян. Простріл з флангу обернувся ударом ніким неприкритим французом Антоні Модестом. Володимр Маханьков здійснив ефектний сейв. Через кілька хвилин простріл з кутового від Пато обернувся результативним добиванням Пей Шуа – 0:1.

Однак відповідь підопічних Хацкевича не забарилася. До кінця тайму "біло-сині" відзначилися двічі. Віталій Буяльський спрямував м'яч майже у верхній кут воріт, а згодом Назарій Русин у падінні ударом лівою ногою надіслав "шкіряного" під стійку – 2:1.

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Китайцям вдалася ударна п'ятихвилинка з 55 по 60-ту. Забивали голи легіонери клубу – Модесте і Пато. Проте на 86 хвилині "Динамо" вирвали нічию завдяки точному удару в один дотик Вербіча – 3:3.

Довідка: за підсумками сезону 2016 року "Тяньцзінь Цюаньцзянь" виграв Перший китайський дивізіон та кваліфікувався до Суперліги. У нижчому дивізіоні за команду виступали такі футболісти, як Жадсон (екс-гравець донецького "Шахтаря" та збірної Бразилії) та Луїс Фабіано (екс-нападник "Порту" та "Севільї"), а тренував відомий наставник Вандерлей Лушембургу, який свого часу працював із мадридським "Реалом" та збірною Бразилії.