"Динамо" начало переговоры по трансферу четырех бразильцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Киевское “Динамо” настроено приобрести четырех бразильских легионеров. Об этом свидетельствует “Sqenf Foot” и журналист “Густаво Оливейра”, передает УНН.
Вингеры “Атлетико Минейро” и “Сан-Пауло” Маркиньос и Хелин соответственно, центральный атакующий полузащитник “Гремио” Жеан Пиерр и опорный полузащитник “Палмейрс” Габриэле Менино попали в список желаемых кандидатур на усиление в состояние “бело-синих”.
Отмечается, что вышеперечисленные футболисты, с которыми столичный клуб уже начал переговоры обойдутся “Динамо” на общую сумму около 20-25 млн. евро.
Примечательно, что возраст всех футболистов находится в пределах от 19 до 22 лет.
Напомним, что ФК “Динамо” возглавил Мирча Луческу.