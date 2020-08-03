"Динамо" розпочало переговори стосовно трансферу чотирьох бразильців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Київське "Динамо" налаштоване придбати чотирьох бразильських легіонерів. Про це свідчить "Sqenf Foot" і журналіст "Густаво Олівейра", передає УНН.
Вінгери “Атлетіко Мінейро” і “Сан-Пауло” Маркіньос і Хелін відповідно, центральний атакуючий півзахисник “Греміо” Жеан Піерре і опорний півзахисник “Палмейрс” Габріеле Меніно потрапили до списку бажаних кандидатур на підсилення в стан “біло-синіх”.
Зазначається, що вищеперераховані футболісти, з якими столичний клуб вже розпочав переговори, обійдуться “Динамо” на загальну суму близько 20-25 млн. євро.
Примітно, що вік усіх футболістів знаходиться в межах від 19 до 22 років.
Нагадаємо, що ФК “Динамо” очолив Мірча Луческу.