"Динамо" розпочало переговори стосовно трансферу чотирьох бразильців

Вінгери “Атлетіко Мінейро” і “Сан-Пауло” Маркіньос і Хелін відповідно, центральний атакуючий півзахисник “Греміо” Жеан Піерре і опорний півзахисник “Палмейрс” Габріеле Меніно потрапили до списку бажаних кандидатур на підсилення в стан “біло-синіх”.

Зазначається, що вищеперераховані футболісти, з якими столичний клуб вже розпочав переговори, обійдуться “Динамо” на загальну суму близько 20-25 млн. євро.

Примітно, що вік усіх футболістів знаходиться в межах від 19 до 22 років.

Нагадаємо, що ФК “Динамо” очолив Мірча Луческу.