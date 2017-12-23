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"Динамо" приобрело полузащитника сборной Словении

Киев • УНН

 • 12997 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Киевское "Динамо" (Киев) и ФК "Копенгаген" (Дания) подписали соглашение о трансфере 24-летнего полузащитника Беньямина Вербича. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.

"Динамо" приобрело полузащитника сборной Словении

Контракт рассчитан на пять лет и вступит в силу с января 2018 года.

В нынешнем сезоне футболист был лидером датского клуба - 28 проведенных игр, 11 голов и 7 ассистов.

Отметим, что с 2010 по 2015 годы игрок выступал за ФК "Целье" (также была непродолжительная аренда в "Шампионе"), в 2015 году перешел в "Копенгаген" (Дания). Среди наград отметим два полученных чемпионства в Дании (2015/16, 2016/17) и два Кубка Дании (2015/16, 2016/17).

Добавим, что в составе национальной сборной Словении Вербич выступает с 30 марта 2015 года, проведя 15 матчей (забил 3 мяча).

Как сообщал УНН, игрока "Динамо" назван лучшим футболистом месяца Украина среди молодежи.

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