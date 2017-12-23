"Динамо" придбало півзахисника збірної Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Київське "Динамо"(Київ) та ФК "Копенгаген" (Данія) підписали угоду про трансфер 24-річного півзахисника Беньяміна Вербича. Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.
Контракт розрахований на п'ять років і вступить у силу з січня 2018 року.
У нинішньому сезоні футболіст був лідером датського клубу — 28 проведених ігор, 11 голів та 7 асистів.
Зазначимо, що з 2010 по 2015 роки гравець виступав за ФК "Цельє" (також була нетривала оренда в "Шампіон"), в 2015 році перейшов у "Копенгаген" (Данія). Серед нагород відзначимо два здобуті чемпіонства в Данії (2015/16, 2016/17) та два Кубки Данії (2015/16, 2016/17).
Додамо, що у складі національної збірної Словенії Вербич виступає з 30 березня 2015 року, провівши 15 матчів (забив 3 м'ячі).
Як повідомляв УНН, гравця "Динамо" названо кращим футболістом місяця України серед молоді.