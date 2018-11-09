"Динамо" вернулось в топ-20 рейтинга УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. По итогам встреч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы обновился клубный рейтинг УЕФА, информирует УНН со ссылкой на сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Команда под руководством белорусского специалиста Хацкевича имеет в активе 60 баллов за пять сезонов начиная с 2014-2015 годов. “Бело-синие” обогнали турецкий “Бешикташ”, который в крайнем туре Лиги Европы упустил победу над командой Малиновского “Генке” (1:1).
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“Шахтер” несмотря на разгромное фиаско от “Манчестер Сити” сохранил свою позицию и занимает 12 место — 76 баллов. Однако еще в начале еврокубков сезона 2018/19 “горняки” входили в топ-10 рейтинга.
Стоит отметить, что первое место в рейтинге занимает мадридский “Реал”, у которого 137,000 баллов. Далее по 119 очков имеют “Бавария” и “Барселона”.