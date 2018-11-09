"Динамо" повернулося до топ-20 рейтингу УЄФА

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. За підсумками зустрічей 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи оновився клубний рейтинг УЄФА, інформує УНН з посиланням на сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

Команда під керівництвом білоруського фахівця Хацкевича має в активі 60 балів за п’ять сезонів починаючи з 2014-2015 років. “Біло-сині” обігнали турецький “Бешикташ”, який в крайньому турі Ліги Європи втратило перемогу над командою Маліновського “Генку” (1:1).

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“Шахтар” попри розгромне фіаско від “Манчестер Сіті” зберіг свою позицію і посідає 12 місце — 76 балів. Однак ще на початку єврокубків сезону 2018/19 “гірники” входили в топ-10 рейтингу.

Варто відзначити, що перше місце в рейтингу займає мадридський “Реал”, у якого 137,000 балів. Далі по 119 очок мають “Баварія” та “Барселона”.

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