"Динамо" повернулося до топ-20 рейтингу УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. За підсумками зустрічей 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи оновився клубний рейтинг УЄФА, інформує УНН з посиланням на сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.
Команда під керівництвом білоруського фахівця Хацкевича має в активі 60 балів за п’ять сезонів починаючи з 2014-2015 років. “Біло-сині” обігнали турецький “Бешикташ”, який в крайньому турі Ліги Європи втратило перемогу над командою Маліновського “Генку” (1:1).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Друга перемога вивела “Динамо” в лідери групи Ліги Європи
“Шахтар” попри розгромне фіаско від “Манчестер Сіті” зберіг свою позицію і посідає 12 місце — 76 балів. Однак ще на початку єврокубків сезону 2018/19 “гірники” входили в топ-10 рейтингу.
Варто відзначити, що перше місце в рейтингу займає мадридський “Реал”, у якого 137,000 балів. Далі по 119 очок мають “Баварія” та “Барселона”.