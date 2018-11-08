Друга перемога вивела "Динамо" в лідери групи Ліги Європи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У групі К Ліги Європи київське “Динамо” на НСК “Олімпійський” завдало розгромної поразки футболістам французького “Ренну”, передає кореспондент УНН.

Подачу з кутового на ближній стійці воріт замкнув Вербіч, відкривши цифри на табло “Олімпійського” на 13 хвилині протистояння. По перерві Циганков ще раз виступив у ролі асистента. Капітан команди навісив у центр штрафної, де Миколенко вибіг з-за спин та пробив головою — 2:0.

Одразу “біло-сині” могли зробити рахунок розгромним. Швидка контратака завершувалася передачею Че Че на вільного Шапаренка, але той поцілив повз воріт. Проте з плином ще двох хвилин “Ренн” пропустив третій гол. Шапаренко відтіснив на лівому фланзі візаві, увірвався до штрафної та пробив без шансів для стража воріт гостей — 3:0.

Французам вдалося відквитати один м’яч — Теосон Сібачо замкнув простріл та відправив ігровий снаряд у порожню сітку воріт.
В іншій грі квартету “Астана” обіграла “Яблонець” 2:1.

Додамо, що “Динамо” з 8 очками вийшло у лідери групи. Така ж кількість пунктів і в “Астани”. “Ренн” залишився третім — 3 бали.

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