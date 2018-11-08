Вторая победа вывела "Динамо" в лидеры группы Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В группе К Лиги Европы киевское “Динамо” на НСК “Олимпийский” нанесло разгромное поражение футболистам французского “Ренн”, передает корреспондент УНН.
Подачу с углового на ближней штанге ворот замкнул Вербичи, открыв цифры на табло “Олимпийского” на 13 минуте противостояния. После перерыва Цыганков еще раз выступил в роли ассистента. Капитан команды навесил в центр штрафной, где Миколенко выбежал из-за спин и пробил головой — 2:0.
Сразу “бело-синие” могли сделать счет разгромным. Быстрая контратака завершалась передачей Че Че на свободного Шапаренко, но тот попал мимо ворот. Однако с течением еще двух минут “Ренн” пропустил третий гол. Шапаренко оттеснил на левом фланге визави, ворвался в штрафную и пробил без шансов для стража ворот гостей — 3:0.
Французам удалось отквитать один мяч — Теосон Сибачо замкнул прострел и отправил игровой снаряд в пустую сетку ворот.
В другой игре квартета “Астана” обыграла “Яблонец” 2:1.
Добавим, что “Динамо” с 8 очками вышло в лидеры группы. Такое же количество пунктов и в “Астаны”. “Ренн” остался третьим — 3 балла.