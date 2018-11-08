Вторая победа вывела "Динамо" в лидеры группы Лиги Европы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107404 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114841 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152836 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146637 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137493 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128705 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172759 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Вторая победа вывела "Динамо" в лидеры группы Лиги Европы

Вторая победа вывела "Динамо" в лидеры группы Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 12138 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В группе К Лиги Европы киевское “Динамо” на НСК “Олимпийский” нанесло разгромное поражение футболистам французского “Ренн”, передает корреспондент УНН.

Подачу с углового на ближней штанге ворот замкнул Вербичи, открыв цифры на табло “Олимпийского” на 13 минуте противостояния. После перерыва Цыганков еще раз выступил в роли ассистента. Капитан команды навесил в центр штрафной, где Миколенко выбежал из-за спин и пробил головой — 2:0.

Сразу “бело-синие” могли сделать счет разгромным. Быстрая контратака завершалась передачей Че Че на свободного Шапаренко, но тот попал мимо ворот. Однако с течением еще двух минут “Ренн” пропустил третий гол. Шапаренко оттеснил на левом фланге визави, ворвался в штрафную и пробил без шансов для стража ворот гостей — 3:0.

Французам удалось отквитать один мяч — Теосон Сибачо замкнул прострел и отправил игровой снаряд в пустую сетку ворот.
В другой игре квартета “Астана” обыграла “Яблонец” 2:1.

Добавим, что “Динамо” с 8 очками вышло в лидеры группы. Такое же количество пунктов и в “Астаны”. “Ренн” остался третьим — 3 балла.

Украинские Национальные Новости

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