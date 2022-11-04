"Динамо" уступило "Фенербахче" и досрочно завершило еврокубковый сезон

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Мячи в ворота Георгия Бущана еще до перерыва забили Арда Гюллер (23-я минута) и Виллиан Аран (45+2). "Динамо" доигрывало матч в меньшинстве - за второе предупреждение на 68-й минуте красную карточку получил Илья Забарный.

В другом матче квартета В французский "Ренн" обменялся голами с кипрским АЭК - 1:1. Итоговая турнирная таблица: "Фенербахче»" - 14 очков, "Ренн" - 12, АЭК - 5, "Динамо" - 1.

"Динамо" досрочно прекратило выступление в еврокубках сезона-2022/23. "Фенербахче" и "Ренн" вышли в плей-офф Лиги Европы.

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