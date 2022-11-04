"Динамо" поступилося "Фенербахче" та достроково завершило єврокубковий сезон

Деталі

М'ячі у ворота Георгія Бущана ще до перерви забили Арда Гюлер (23-тя хвилина) та Вілліан Аран (45+2). "Динамо" догравало матч у меншості - за друге попередження на 68-й хвилині червону картку отримав Ілля Забарний.

В іншому матчі квартету В французький "Ренн" обмінявся голами з кіпрським АЕКом - 1:1. Підсумкова турнірна таблиця: "Фенербахче»"- 14 очок, "Ренн" - 12, АЕК - 5, "Динамо" - 1.

"Динамо" достроково припинило виступ у єврокубках сезону-2022/23. "Фенербахче" та "Ренн" вийшли до плей-офф Ліги Європи.

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