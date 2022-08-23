"Динамо" уступило "Бенфике" и не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов

Детали

Счет в игре был открыт на 27-й минуте, после передачи Давида Нереса забил аргентинский защитник Николас Отаменди.

На 40-й минуте удар Рафы Силвы удвоил преимущество "Бенфики", а спустя всего две минуты Давид Нерес забил в ворота Бущана третий гол.

"Бенфика" – "Динамо" – 3:0.

Голы: Отаменди, 27, Рафа Силва, 40, Нерес, 42.

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Фернандес (Бернарду, 90), Флорентино (Вайгль, 70), Нерес (Гонсалвеш, 70), Мариу, Рафа Силва (Араухо, 7 Мусса, 52).

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Овчаренко (Дубинчак, 64), Шапаренко, Сидорчук, Караваев (Царенко, 87), Буяльский (Яцик, 90+2), Шепелев (Тимчик, 87), Беседин (Ванат, 64).

Ранее

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 "Динамо" уступило "Бенфике".