"Динамо" уступило "Бенфике" и не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Киевское "Динамо" сыграло ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики", игра проходила в Португалии на "Эштадиу да Луж" и завершилась победой хозяев поля. Матч обслуживал французский рефери Клеман Тюрпен, передает УНН.
Детали
Счет в игре был открыт на 27-й минуте, после передачи Давида Нереса забил аргентинский защитник Николас Отаменди.
На 40-й минуте удар Рафы Силвы удвоил преимущество "Бенфики", а спустя всего две минуты Давид Нерес забил в ворота Бущана третий гол.
"Бенфика" – "Динамо" – 3:0.
Голы: Отаменди, 27, Рафа Силва, 40, Нерес, 42.
"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Фернандес (Бернарду, 90), Флорентино (Вайгль, 70), Нерес (Гонсалвеш, 70), Мариу, Рафа Силва (Араухо, 7 Мусса, 52).
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Овчаренко (Дубинчак, 64), Шапаренко, Сидорчук, Караваев (Царенко, 87), Буяльский (Яцик, 90+2), Шепелев (Тимчик, 87), Беседин (Ванат, 64).
Ранее
В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 "Динамо" уступило "Бенфике".