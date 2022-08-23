"Динамо" поступилося "Бенфіці" та не змогло пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів

Деталі

Рахунок у грі був відкритий на 27-й хвилині, після передачі Давида Нереса забив аргентинський захисник Ніколас Отаменді.

На 40-й хвилині удар Рафи Сілви подвоїв перевагу "Бенфіки", а через всього дві хвилини Давид Нерес забив у ворота Бущана третій гол.

"Бенфіка" - "Динамо" - 3:0.

Голи: Отаменді, 27, Рафа Сілва, 40, Нерес, 42.

"Бенфіка": Влаходімос, Жилберто, Отаменді, Морато, Грімальдо, Фернандес (Бернарду, 90), Флорентіно (Вайгль, 70), Нерес (Гонсалвеш, 70), Маріу, Рафа Сілва (Араухо, 70), Рамуш (Муса, 52).

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 64), Шапаренко, Сидорчук, Караваєв (Царенко, 87), Буяльський (Яцик, 90+2), Шепелєв (Тимчик, 87), Бєсєдін (Ванат, 64).

Раніше

У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 "Динамо" поступилося "Бенфіці".