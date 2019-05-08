"Динамо" усилилось нигерийским защитником
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Киевское "Динамо" заключило контракт с 18-летним нигерийским защитником Джозефом Окоро, который находился на просмотре в клубе в последнее время, сообщает УНН со ссылкой на Twitter агента Дмитрия Селюка.
Защитник получил 44-й номер в "Динамо". Все остальные подробности подписанного соглашения пока не сообщаются.
"18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с "Динамо" Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет", - говорится в записи Селюка.
Стоит отметить, что в составе "бело-синих" уже выступал ряд нигерийских игроков: Браун Идейе, Лукман Аруна, Айила Юссуф и Тайе Тайво.