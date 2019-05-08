"Динамо" підсилилось нігерійським оборонцем
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Київське "Динамо" уклало контракт з 18-річним нігерійським захисником Джозефом Окоро, який перебував на перегляді в клубі останнім часом, повідомляє УНН з посиланням на Twitter агента Дмитра Селюка.
Захисник отримав 44-й номер в "Динамо". Усі інші подробиці підписаної угоди наразі не повідомляються.
"18-річний Джозеф Окоро підписав контракт з "Динамо" Київ. З чим його і вітаю. Упевнений, що за нього мені соромно не буде", - йдеться у записі Селюка.
Варто відзначити, що в складі "біло-синіх" вже виступав ряд нігерійських гравців: Браун Ідейє, Лукман Аруна, Аїла Юссуф і Тайє Тайво.