"Динамо" объявило заявку на квалификацию Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Вице-чемпион Украины, который на ближайшей недели стартует в квалификации Лиги чемпионов, обнародовал заявочный лист, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
По списку “А” в заявочный лист попали:
голкиперы Георгий Бущан, Денис Бойко;
защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера;
полузащитники Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский;
Нападающие: Артем Беседин.
Список “Б”:
Владимир Маханьков, Виталий Миколенко, Денис Попов, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Назарий Русин;
Примечательно, что места в заявке пока не нашлось последнему трансферному приобретению “бело-синих” защитнику Сидклею. Однако он может быть заявлен в раунд плей-офф ЛЧ.
Добавим также, в третьем квалифай раунде ЛЧ уже 7-го августа киевляне в гостях будут противостоять “Славии”.