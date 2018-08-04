"Динамо" объявило заявку на квалификацию Лиги чемпионов

По списку “А” в заявочный лист попали:

голкиперы Георгий Бущан, Денис Бойко;

защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера;

полузащитники Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский;

Нападающие: Артем Беседин.

Список “Б”:

Владимир Маханьков, Виталий Миколенко, Денис Попов, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Назарий Русин;

Примечательно, что места в заявке пока не нашлось последнему трансферному приобретению “бело-синих” защитнику Сидклею. Однако он может быть заявлен в раунд плей-офф ЛЧ.

Добавим также, в третьем квалифай раунде ЛЧ уже 7-го августа киевляне в гостях будут противостоять “Славии”.