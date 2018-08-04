"Динамо" оголосило заявку на кваліфікацію Ліги чемпіонів

За списком “А” до заявочного листа потрапили:

голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко;

захисники: Микола Морозюк, Сідклей, Йосип Піварич, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора;

півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Владислав Калитвинцев, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський;

нападники: Артем Бесєдін.

Список “Б”:

Володимир Маханьков, Віталій Миколенко, Денис Попов, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков, Назарій Русин;

Примітно, що місця в заявці наразі не знайшлося останньому трансферному придбанню “біло-синіх” захиснику Сідклею. Проте він може бути заявлений в раунд плей-оф ЛЧ.

Додамо також, у третьому кваліфай раунді ЛЧ вже 7-го серпня кияни в гостях протистоятимуть “Славії”.