"Динамо" объявило имя лучшего футболиста сезона в клубе

Подавляющее большинство голосов респондентов, а именно 73 процента получил капитан киевского “Динамо” Виктор Цыганков.

В сезоне 2017/18 Цыганков провел за “бело-синих” 40 матчей, в которых 17 раз отличился в воротах соперников и отдал 13 результативных передач. Коэффициент результативных действий игрока составил 75 процентов.

Компанию Виктору Цыганкову среди лауреатов составили Беньямин Вербич — 5 процентов, Денис Гармаш — 4 и Николай Шапаренко — 4.

Как сообщал УНН, Цыганков вошел в топ-50 лучших молодых игроков Европы.