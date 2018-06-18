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"Динамо" объявило имя лучшего футболиста сезона в клубе

"Динамо" объявило имя лучшего футболиста сезона в клубе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Болельщики киевского “Динамо” выбрали лучшего игрока прошедшего сезона, информирует пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.

Подавляющее большинство голосов респондентов, а именно 73 процента получил капитан киевского “Динамо” Виктор Цыганков.

В сезоне 2017/18 Цыганков провел за “бело-синих” 40 матчей, в которых 17 раз отличился в воротах соперников и отдал 13 результативных передач. Коэффициент результативных действий игрока составил 75 процентов.

Компанию Виктору Цыганкову среди лауреатов составили Беньямин Вербич — 5 процентов, Денис Гармаш — 4 и Николай Шапаренко — 4.

Как сообщал УНН, Цыганков вошел в топ-50 лучших молодых игроков Европы.

Украинские Национальные Новости

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