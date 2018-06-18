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"Динамо" оголосило ім'я найкращого футболіста сезону в клубі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Уболівальники київського “Динамо” обрали найкращого гравця сезону, що минув, інформує прес-служба “біло-синіх”, передає УНН.

Переважну більшість голосів респондентів, а саме 73 відсотки отримав капітан київського “Динамо” Віктор Циганков.

У сезоні 2017/18 Циганков провів за “біло-синіх” 40 матчів, у яких 17 разів відзначився у воротах суперників і віддав 13 результативних передач. Коефіцієнт результативних дій гравця склав 75 відсотків.

Компанію Віктору Циганкову серед лауреатів склали Беньямін Вербич — 5 відсотків, Денис Гармаш — 4 і Микола Шапаренко — 4.

Як повідомляв УНН, Циганков увійшов до топ-50 найкращих молодих гравців Європи.

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