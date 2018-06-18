"Динамо" оголосило ім'я найкращого футболіста сезону в клубі

Переважну більшість голосів респондентів, а саме 73 відсотки отримав капітан київського “Динамо” Віктор Циганков.

У сезоні 2017/18 Циганков провів за “біло-синіх” 40 матчів, у яких 17 разів відзначився у воротах суперників і віддав 13 результативних передач. Коефіцієнт результативних дій гравця склав 75 відсотків.

Компанію Віктору Циганкову серед лауреатів склали Беньямін Вербич — 5 відсотків, Денис Гармаш — 4 і Микола Шапаренко — 4.

Як повідомляв УНН, Циганков увійшов до топ-50 найкращих молодих гравців Європи.