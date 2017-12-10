Динамо ничьей с Александрией завершило выступления в 2017 году

В первой половине отметим опасный удар из-за пределов штрафной в исполнении экс-игрока "Динамо" Цурикова - немного не хватило точности. В данном моменте обрезался в центре поля Морозюк. На старте следующего отрезка Виктор Цыганков после финтов нанес острого удара под перекладину, кипер Панькив дотянулся кончиками пальцев и перевел мяч на угловой.

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Доигрывали команды встречу не в полных составах. Артем Беседин получил вторую желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной. Хозяева не сумели получить дивиденды благодаря игре в большинстве - 0: 0.

Добавим, что "бело-синие" финишировали в 2017 году на 2 месте УПЛ с 39 очками. "Александрия" имеет 19 баллов - 8-ю строчку.