Динамо нічиєю з Олександрією завершило виступи у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У 19-му турі чемпіонату УПЛ київське "Динамо" зустрілося у гостях з "Олександрією" в рамках заключного поєдинку в 2017 році, повідомляє УНН.
У першій половині відзначимо небезпечний удар з-за меж штрафного у виконанні екс-гравця "Динамо" Цурікова – трохи не вистачило точності. У даному моменті обрізався в центрі поля Морозюк. На старті наступного відрізку Віктор Циганков після фінтів завдав гострого удару під поперечину, кіпер Паньків дотягнувся кінчиками пальців та перевів м'яч на кутовий.
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Догравали команди зустріч не в повних складах. Артем Бєсєдін отримав другу жовту картку за симуляцію в чужому карному майданчику. Господарі не зуміли отримати дивіденди завдяки грі в більшості – 0:0.
Додамо, що "біло-сині" фінішували в 2017 році на 2 місці УПЛ з 39 очками. "Олександрія" має 19 балів – 8-й рядок.