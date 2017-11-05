"Динамо" минимально обыграло "Ворсклу"

В течение пяти минут первой половины “динамовцы” оформили значительный задел. Розыгрыш штрафного завершился скидкой головой Мбокани и ударом Буяльского. Голкипер Ткаченко отбил мяч у себя и первый на добивании сыграл Мораес. На 30 минуте навес Гармаша закончился голом ударом головой Буяльского — 2: 0.

После отдыха полтавчанам удалось отквитать один мяч усилиями Чеснакова. На большее гостей не хватило — 2: 1.

Заметим, что в турнирной таблице “бело-синие” находятся на 2-й строчке с 29 очками. В “Ворсклы” 4-подряд поражение — 21 пункт и 5-й уровень.