"Динамо" минимально обыграло "Ворсклу"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 38450 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106109 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 98828 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102768 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102405 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83771 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102759 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101689 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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"Динамо" минимально обыграло "Ворсклу"

"Динамо" минимально обыграло "Ворсклу"

Киев  •  УНН

 • 10825 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Киеве на НСК “Олимпийский” состоялся матч 15 тура чемпионата УПЛ, в котором столичный клуб принимал полтавскую “Ворсклу”, сообщает УНН.

В течение пяти минут первой половины “динамовцы” оформили значительный задел. Розыгрыш штрафного завершился скидкой головой Мбокани и ударом Буяльского. Голкипер Ткаченко отбил мяч у себя и первый на добивании сыграл Мораес. На 30 минуте навес Гармаша закончился голом ударом головой Буяльского — 2: 0.

После отдыха полтавчанам удалось отквитать один мяч усилиями Чеснакова. На большее гостей не хватило — 2: 1.

Заметим, что в турнирной таблице “бело-синие” находятся на 2-й строчке с 29 очками. В “Ворсклы” 4-подряд поражение — 21 пункт и 5-й уровень.

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