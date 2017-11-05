"Динамо" мінімально переграло "Ворсклу"

Протягом п’яти хвилин першої половини “динамівці” оформили значний заділ. Розіграш штрафного завершився скидкою головою Мбокані і ударом Буяльського. Голкіпер Ткаченко відбив м’яч біля себе і перший на добиванні зіграв Мораес. На 30 хвилині навіс Гармаша закінчився голом ударом головою Буяльського — 2:0.

Після відпочинку полтавчанам вдалося відквитати один м’яч зусиллями Чеснакова. На більше гостей не вистачило — 2:1.

Зауважимо, що в турнірній таблиці “біло-сині” знаходяться на 2-му рядку з 29 очками. У “Ворскли” 4-та поспіль поразка — 21 пункт і 5-й щабель.