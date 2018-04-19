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"Динамо" и "Шахтер" определят обладателя Кубка Украины

Киев • УНН

 • 12517 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. “Днепр-Арена” приняла поединок 1/2 финала Кубка Украины по футболу между ФК “Днепр-1” и киевским “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

"Динамо" и "Шахтер" определят обладателя Кубка Украины

С первых минут “Динамо” обозначило свое преимущество и статус, захватив мяч и инициативу. Проведя ряд опасных атак на ворота хозяев, киевляне получили право на 11-метровый. Беседин, после ошибки Кравченко, вышел один на один и был сбит в штрафной Юрчуком. Пенальти взялся пробивать Цыганков и уверенно реализовал момент.

Второй мяч был забит через 10 минут. Шепелев получил мяч в штрафной от Гонсалеса и, неожиданно для вратаря, на силу пробил в ближний угол — 2:0 в пользу “Динамо”.

Третий гвоздь в ворота “Днепра-1” в этом поединке убил Беседин. Миколенко подключился к атаке по флангу и прострелил на дальнюю штангу. Артем, в борьбе с защитником оказался сильнее и удачливее. Как итог первого тайма — 3:0 в пользу киевлян.

Второй тайм получился менее насыщенным на события, но все же два гола, по одному в ворота каждой команды, зрители увидели.
Вернуть интригу в матч попыталась связи Кравченко-Когут. Первый навесил, а второй точным ударом головой переправил мяч в сетку. Но интрига прожила недолго. Точку в матче установил Вербичи. Бурда выполнил заброс на партнера, Беньямин обработал мяч и пробил в ближний угол. Шла 66-я минута матча — 4:1.

Несмотря на солидный запас времени, особенно интересных событий не происходило. Можно выделить разве что момент Буяльского, удар которого из пределов штрафной принял на себя защитник, а также замену вратаря в “Динамо” — Бойко уступил место в воротах БУЩАН.

Заметим, что к игре с “Динамо” в пяти поединках текущего розыгрыша Кубка Украины подопечные Дмитрия Михайленко пропустили лишь один мяч.

Добавим также, “Динамо” в финале Кубка Украины 9 мая снова в Днепре будет драться с “Шахтером”.

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