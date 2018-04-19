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"Динамо" і "Шахтар" визначать володаря Кубку України

Київ • УНН

 • 12517 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. “Дніпро-Арена” прийняла поєдинок 1/2 фіналу Кубку України з футболу між ФК “Дніпро-1” та київським “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

"Динамо" і "Шахтар" визначать володаря Кубку України

З перших хвилин “Динамо” позначило свою перевагу і статус, захопивши м’яч і ініціативу. Провівши ряд небезпечних атак на ворота господарів, кияни отримали право на 11-метровий. Бєсєдін, після помилки Кравченко, вийшов один на один і був збитий у штрафному Юрчуком. Пенальті взявся пробивати Циганков і впевнено реалізував момент.

Другий м’яч був забитий ще через 10 хвилин. Шепелєв отримав м’яч в штрафній від Гонсалеса і, несподівано для воротаря, на силу пробив в ближній кут — 2:0 на користь “Динамо”.

Третій цвях у ворота “Дніпра-1” у цьому поєдинку вбив Бесєдін. Миколенко підключився до атаки по флангу і прострілив на дальню штангу. Артем, в боротьбі із захисником, виявився сильнішим і більш вдалим. Як підсумок першого тайму — 3:0 на користь киян.

Другий тайм вийшов менш насиченим на події, але все ж два голи, по одному в ворота кожної команди, глядачі побачили.
Повернути інтригу в матч спробувала зв’язка Кравченко-Когут. Перший навісив, а другий точним ударом головою переправив м’яч у сітку. Але інтрига прожила недовго. Крапку в матчі встановив Вербіч. Бурда виконав закидання на партнера, Беньямін обробив м’яч і пробив в ближній кут. Йшла 66-та хвилина матчу — 4:1.

Незважаючи на солідний запас часу, особливо цікавих подій не відбувалося. Можна виділити хіба що момент Буяльського, удар якого з меж штрафного прийняв на себе захисник, а також заміну воротаря у “Динамо” — Бойко поступився місцем у воротах Бущану.

Зауважимо, що до гри з “Динамо” у п’яти поєдинках поточного розіграшу Кубка України підопічні Дмитра Михайленка пропустили лише один м’яч.

Додамо також, “Динамо” у фіналі Кубку України 9 травня знову в Дніпрі буде битися з “Шахтарем”.

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