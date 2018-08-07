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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 12844 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 74849 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118584 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126489 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165912 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152228 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140234 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 178884 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118295 просмотра

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"Динамо" без Пиварича отправилось на матч Лиги чемпионов со "Славией"

"Динамо" без Пиварича отправилось на матч Лиги чемпионов со "Славией"

Киев  •  УНН

 • 10607 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Делегация киевского “Динамо” отправилась в Чехию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против местной “Славии”. Об этом УНН сообщили в пресс-службе “бело-синих”.

На матч со “Славией” тренерский штаб “Динамо” взял 22 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок:

Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.

Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Смирный, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че, Буэно.

Нападающие: Беседин, Русин.

Отметим, что в Чехию не полетели хорватский защитник Иосиф Пиварич и полузащитник Николай Шапаренко.

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