"Динамо" без Пиварича отправилось на матч Лиги чемпионов со "Славией"

На матч со “Славией” тренерский штаб “Динамо” взял 22 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок:

Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.

Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Смирный, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че, Буэно.

Нападающие: Беседин, Русин.

Отметим, что в Чехию не полетели хорватский защитник Иосиф Пиварич и полузащитник Николай Шапаренко.