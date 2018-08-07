"Динамо" без Пиварича отправилось на матч Лиги чемпионов со "Славией"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Делегация киевского “Динамо” отправилась в Чехию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против местной “Славии”. Об этом УНН сообщили в пресс-службе “бело-синих”.
На матч со “Славией” тренерский штаб “Динамо” взял 22 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок:
Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.
Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Смирный, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че, Буэно.
Нападающие: Беседин, Русин.
Отметим, что в Чехию не полетели хорватский защитник Иосиф Пиварич и полузащитник Николай Шапаренко.