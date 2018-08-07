"Динамо" без Піварича відправилося на матч Ліги чемпіонів зі "Славією"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Делегація київського “Динамо” вирушила до Чехії на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти місцевої “Славії”. Про це УНН повідомили у прес-службу “біло-синіх”.
На матч зі “Славією” тренерський штаб “Динамо” взяв 22 футболіста, із яких 18 потраплять до заявки на поєдинок:
Воротарі: Бойко, Бущан, Маханьков.
Захисники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Сідклей
Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Смирний, Вербич, Циганков, Андрієвський, Че Че, Буено.
Нападники: Бєсєдін, Русин.
Відзначимо, що до Чехії не полетіли хорватський захисник Йосип Піварич та півзахисник Микола Шапаренко.