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Участок вблизи Днепра отдали под застройку партнеру Левочкина и Фирташа

Киев • УНН

 • 942067 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Участок площадью более 1,2 га рядом с парком Наталка на Оболони всего за 26 тысяч гривен в месяц Киевсовет передал в аренду компании “Гювексхаус”, которая принадлежит предпринимателю Игорю Тынному. Ранее он завладел расположенным там кессоном, который общественные активисты хотели превратить в арт-объект, передает УНН со ссылкой на Дело.

Участок вблизи Днепра отдали под застройку партнеру Левочкина и Фирташа

Детали

Схема, по которой Тынный получил этот объект очень напоминает схему, по которой в середине 2000-х он стал владельцем ресторана “Прага” на территории ВДНХ, говорится в материале издания.

Активисты с Оболони считают приватизацию кессона незаконной и указывают на нарушения при передаче земли в аренду, в частности – отсутствие конкурса. Они высказывают предостережение, что рядом с кессоном построят ресторан, парковку, а в будущем - многоэтажки. Игорь Тынный и Киевсовет отрицают незаконность решения об аренде, объясняя, что участок предоставлен якобы без права новой застройки.

Однако активисты и местные жители сомневаются. Согласно расследованию самые дорогие объекты на Оболонской набережной вывели из коммунальной собственности незаконно (стоимость кессона они оценивают в 5 млн долл.). По их данным, в 90-е часть зданий на оспариваемом участке – котельную, склад, водонапорную башню, ограждение, а также кессон – вне процедуры приватизации передали фирме, которая впоследствии их продала. После нескольких продаж в течение определенного периода времени владельцами объектов стали фирмы Тынного. В частности, в 2022-м году участком завладело ООО “Гювексхаус”. А уже в мае 2023 года Киевсовет предоставил компании “Гювексхаус” на 10 лет в аренду участок площадью 1,28 га. При этом это было сделано без конкурса, что является нарушением закона.

Журналисты акцентируют, что история с приобретением кессона и арендой земли рядом напоминает историю о том, как 15 лет назад Игорь Тынный стал владельцем ресторана “Прага” на территории ВДНХ. Тогда в 2008 году предприниматель тоже сначала арендовал известный ресторан у Киевсовета на три года.

А уже через год фирма Тынного купила заведение без конкурса. В материале говорится, что эта сделка удалась бизнесмену благодаря содействию друзей и деловых партнеров. А именно экс-главе Администрации президента Януковича Сергею Левочкину и экс-главе ГУД Андрею Кравцу. Последнего СМИ также часто называют "завхозом" Януковича.

Также Игорь Тынный является партнером других одиозных представителей власти Януковича, в частности Юлии Левочкиной и Ивана Фурсина.

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