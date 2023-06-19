Ділянку поблизу Дніпра віддали під забудову партнеру Льовочкіна та Фірташа

Деталі

Схема, за якою Тинний отримав цей об’єкт дуже нагадує схему, за якою у середині 2000-х він став власником ресторану “Прага” на території ВДНГ. Про це йдеться у матеріалі видання “Дело”.

Активісти з Оболоні вважають приватизацію кесона незаконною та вказують на порушення під час передачі землі в оренду, зокрема – відсутність конкурсу. Вони висловлюють застереження, що поряд з кесоном збудують ресторан, парківку, а в майбутньому - багатоповерхівки. Ігор Тинний та Київрада заперечують незаконність рішення про оренду, пояснюючи що ділянку надано нібито без права нової забудови.

Проте активісти і місцеві мешканці мають сумнів. Згідно з розслідуванням найдорожчі об’єкти на Оболонській набережній вивели з комунальної власності незаконно (вартість кесона вони оцінюють у 5 млн дол.). За їхніми даними, в 90-і частину будівель на оскаржуваній ділянці – котельню, склад, водонапірну башту, огорожу, а також кесон – поза процедурою приватизації передали фірмі, яка згодом їх продала. Після кількох продажів протягом певного періоду часу власниками об’єктів стали фірми Тинного. Зокрема, у 2022- му році ділянкою заволоділо ТОВ “Гювексхаус”. А вже у травні 2023 року Київрада надала компанії “Гювексхаус” на 10 років в оренду ділянку площею 1,28 га. При цьому це було зроблено без конкурсу, що є порушенням закону.

Журналісти акцентують, що історія з придбанням кесона та орендою землі поряд нагадує історію про те, як 15 років тому Ігор Тинний став власником ресторана “Прага” на території ВДНГ. Тоді у 2008 році підприємець теж спочатку орендував відомий ресторан у Київради на три роки.

А вже за рік фірма Тинного купила заклад без конкурсу. У матеріалі йдеться, що ця оборудка вдалася бізнесмену завдяки сприянню друзів та ділових партнерів. А саме екс-голові Адміністрації президента Януковіча Сергію Льовочкіну та екс-голові ДУСі Андрію Кравцю. Останнього ЗМІ також часто називають "завгоспом" Януковича.

Також Ігор Тинний є партнером інших одіозних представників влади Януковича, зокрема Юлії Льовочкіний та Івану Фурсіну.