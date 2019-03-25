Дельцы пытались присвоить элитную недвижимость в историческом центре столицы

"Решениями хозяйственного суда Киева от 10.09.2009 и 15.10.2010 удовлетворены иски Генеральной прокуратуры Украины,которыми прекращено право собственности общества на памятник местного значения - дом № 2/21/19 буквы Б и Ж по ул. Волошская/Борисоглебск/Набережно-Крещатицкая в г. Киеве общей площадью 772 кв. м и передано в собственность государства", - говорится в сообщении.

Почти девять лет, не оставляя попыток завладеть памятником местного значения в историческом центре столицы, дельцы обжаловали судебные решения как лица, чьи права якобы нарушаются указанным решением, предоставив при этом сомнительные доказательства приобретения права пользования этим имуществом.

"После исследования действительности предоставленных коммерческой структурой доказательств Генеральной прокуратурой Украины было установлено, что документы содержат признаки подделки. Указанное стало основанием для регистрации сведений в ЕРДР", - добавили в прокуратуре.

Апелляционный суд с учетом обоснованной и принципиальной позиции прокурора об отсутствии у общества оснований для обжалования судебных решений по этим делам постановлениями от 14.03.2019 и 21.03.2019 закрыл апелляционные производства.

Напомним, открытое в России уголовное дело против председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича еще одной попыткой Кремля навязать свою точку зрения относительно исторических событий, и СК РФ следовало бы сосредоточиться на собственных преступлениях, которые так легко увидеть, просто посмотрев в зеркало - в отражении можно увидеть прославление преступлений сталинизма.