МЗС: справа на В'ятровича у РФ ще одна невдала спроба переписати історію

КИЇВ. 25 березня. УНН. Відкрита у Росії кримінальна справа проти голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В'ятровича є ще однією спробою Кремля нав’язати свою точку зору щодо історичних подій, і СК РФ варто було б зосередитися на власних злочинах, які так легко побачити, просто подивившись у дзеркало - у відображенні можна побачити прославляння злочинів сталінізму. Про це йдеться у поширеному в понеділок коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко щодо порушення справи у РФ щодо В'ятровича, передає УНН.