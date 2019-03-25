МЗС: справа на В'ятровича у РФ ще одна невдала спроба переписати історію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Відкрита у Росії кримінальна справа проти голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В'ятровича є ще однією спробою Кремля нав’язати свою точку зору щодо історичних подій, і СК РФ варто було б зосередитися на власних злочинах, які так легко побачити, просто подивившись у дзеркало - у відображенні можна побачити прославляння злочинів сталінізму. Про це йдеться у поширеному в понеділок коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко щодо порушення справи у РФ щодо В'ятровича, передає УНН.
"Порушення СК РФ справи проти голови УІНП Володимира В’ятровича є ще однією невдалою спробою кремлівського режиму переписати на свій лад українську історію та нав’язати свою точку зору щодо історичних подій як єдину істинну", - йдеться у коментарі речниці МЗС України.
Як вказано у заяві, "намагаючись спотворити історію, РФ вдається до кримінального переслідування експертів та науковців, які проводять дослідження, що не вкладаються в російсько-імперську історичну доктрину".
"Вибіркове "правосуддя" РФ ще раз засвідчує як неспроможність поважати міжнародне право, так й ігнорування фактів історії українського визвольного руху, який зазнав нацистських переслідувань, та ціна якого – закатовані українські патріоти в Бабиному Яру. У цьому зв’язку звертаємо увагу, що у матеріалах Нюрнберзького процесу якраз містяться докази боротьби ОУН проти нацистів", - сказано у коментарі.
У заяві Зеленко зазначається, що "тим росіянам, хто так завзято просуває тезу про "фашистську владу у Києві" хочеться нагадати, що в Україні діє закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинного характеру цих режимів".
"Російській стороні та, зокрема, Слідкому РФ варто було б зосередити свою увагу на своїх власних злочинах, які так легко побачити, просто подивившись у дзеркало. У відображенні можна побачити прославляння злочинів сталінізму, а також властиві сталінському і нацистському режимам переслідування за національною ознакою, віросповіданням та сексуальною орієнтацію. Сьогоднішнє кремлівське керівництво успадкувала найгірше від тоталітарних режимів 20-го сторіччя, перетворивши Росію на державу-парію, агресора, окупанта", - зазначила речниця МЗС України.
Нагадаємо, слідчий комітет РФ 14 березня повідомив, що порушив кримінальну справу про "реабілітацію нацизму" стосовно голови УІНП Володимира В'ятровича.