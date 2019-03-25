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МИД: дело на Вьятровича в РФ еще одна неудачная попытка переписать историю

Киев • УНН

 • 6208 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Открытое в России уголовное дело против главы Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича является еще одной попыткой Кремля навязать свою точку зрения относительно исторических событий, и СК РФ следовало бы сосредоточиться на собственных преступлениях, которые так легко увидеть, просто посмотрев в зеркало - в отражении можно увидеть прославление преступлений сталинизма. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о возбуждении дела в РФ в отношении Вьятровича, передает УНН.

МИД: дело на Вьятровича в РФ еще одна неудачная попытка переписать историю

"Возбуждение СК РФ дела против главы УИНП Владимира Вьятровича является еще одной неудачной попыткой кремлевского режима переписать на свой лад украинскую историю и навязать свою точку зрения относительно исторических событий как единую истинную", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины.

Как указано в заявлении, "пытаясь исказить историю, РФ прибегает к уголовному преследованию экспертов и ученых, проводящих исследования, которые не укладываются в российско-имперскую историческую доктрину".

"Выборочное "правосудие" РФ еще раз подтверждает как несостоятельность уважать международное право, так и игнорирование фактов истории украинского освободительного движения, подвергшегося нацистским преследованиям, и цена которого - замученные украинские патриоты в Бабьем Яру. В этой связи обращаем внимание, что в материалах Нюрнбергского процесса как раз содержатся доказательства борьбы ОУН против нацистов", - говорится в комментарии.

В заявлении Зеленко отмечается, что "тем россиянам, кто так упорно продвигает тезис о "фашистской власти в Киеве" хочется напомнить, что в Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступного характера этих режимов".

"Российской стороне и, в частности, следкому РФ следовало бы сосредоточить свое внимание на своих собственных преступлениях, которые так легко увидеть, просто посмотрев в зеркало. В отражении можно увидеть прославление преступлений сталинизма, а также присущие сталинскому и нацистскому режимам преследование по национальному признаку, вероисповедания и сексуальной ориентации. Сегодняшнее кремлевское руководство унаследовало худшее от тоталитарных режимов 20-го века, превратив Россию в государство-парию, агрессора, оккупанта", - отметила пресс-секретарь МИД Украины.

Напомним, следственный комитет РФ 14 марта сообщил, что возбуждено уголовное дело о "реабилитации нацизма" в отношении главы УИНП Владимира Вьятровича.

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