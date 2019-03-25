Ділки намагались привласнити елітну нерухомість в історичному центрі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За активної участі Генеральної прокуратури України попереджено намагання заволодіти елітною нерухомістю в історичному центрі столиці загальною площею 772 кв. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.
“Рішеннями господарського суду м. Києва від 10.09.2009 та 15.10.2010 задоволено позови Генеральної прокуратури України, припинено право власності товариства на пам’ятку місцевого значення — будинок № 2/21/19 літери Б та Ж по вул. Волоська/Борисоглібська/Набережно-Хрещатицька у м. Києві загальною площею 772 кв м та передано його у власність держави”, — йдеться у повідомленні.
Майже через дев’ять років, не полишаючи спроб заволодіти пам’яткою місцевого значення в історичному центрі столиці, ділки оскаржили судові рішення як особи, чиї права, нібито, порушуються вказаним рішенням, надавши при цьому сумнівні докази набуття права користування цим майном.
“Після дослідження дійсності наданих комерційною структурою доказів Генеральною прокуратурою України було з’ясовано, що документи містять ознаки підроблення. Зазначене стало підставою для реєстрації відомостей в ЄРДР”, — додали у прокуратурі.
Апеляційний суд з урахуванням обґрунтованої та принципової позиції прокурора щодо відсутності у товариства підстав для оскарження судових рішень у цих справах ухвалами від 14.03.2019 та 21.03.2019 закрив апеляційні провадження.
Нагадаємо, відкрита у Росії кримінальна справа проти голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича є ще однією спробою Кремля нав’язати свою точку зору щодо історичних подій, і СК РФ варто було б зосередитися на власних злочинах, які так легко побачити, просто подивившись у дзеркало — у відображенні можна побачити прославляння злочинів сталінізму.