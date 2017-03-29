Диагностика в Клинике Спиженко: семь дней в неделю, 24 часа в сутки

"С первых дней работы Клиника Спиженко стремится сделать современную онкологическую помощь более доступной для большего количества пациентов. Расширение спектра медицинских услуг, оптимизация их стоимости с сохранением высокого качества, программы бесплатных приемов — итогом такой деятельности становится ежегодное увеличение количества пациентов, получивших помощь в стенах Клиники Спиженко", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, при условии предварительной записи в диагностическом центре Клиники Спиженко в любое время суток и любой день недели работает магнитно-резонансный томограф, маммограф, лаборатория и компьютерная томография.

В МЦ "Клиника Спиженко" также напомнили, что в случае, если в период прохождения диагностики пациенту понадобится консультация специалиста, можно воспользоваться формой бесплатной онлайн-консультации .