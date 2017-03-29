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Діагностика у Клініці Спіженко: сім днів на тиждень, 24 години на добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. З березня 2017 діагностичний центр Клініки Спіженко працює без вихідних та перерв, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

"З перших днів роботи Клініка Спіженко прагне зробити сучасну онкологічну допомогу більш доступною для більшої кількості пацієнтів. Розширення спектру медичних послуг, оптимізація їх вартості зі збереженням високої якості, програми безкоштовних прийомів – результатом такої діяльності стає щорічне збільшення кількості пацієнтів, що отримали допомогу у стінах Клініки Спіженко", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Так, за умови попереднього запису у діагностичному центрі Клініки Спіженко у будь-який час доби та будь-який день тижня працює магнітно-резонансний томограф, мамограф, лабораторія та комп'ютерна томографія.

У МЦ "Клініка Спіженко" також нагадали, що у разі, якщо в період проходження діагностики пацієнту знадобиться консультація спеціаліста, можна скористатися формою безкоштовної онлайн-консультації.

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