Дезертира-рецидивиста из рядов контрактной армии посадили в тюрьму
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ранее судимый военнослужащий понес уголовную ответственность за дезертирство. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.
“Дезертир-рецидивист из рядов контрактной армии не смог избежать уголовного наказания. Суд назначил ему реальный срок - 3 года 2 месяца лишения свободы”, - говорится в сообщении.
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Как отмечают в военной прокуратуре, солдат-контрактник одной из воинских частей, который в нарушение военной присяги, воинских уставов и законов Украины уклонялся от службы более 8 месяцев, получил реальное наказание.
Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий военной службы по контракту в июне 2017 года не вернулся из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в г. Белая Церковь.
Также установлено, что в период уклонения от службы правонарушитель в августе 2017 года по месту жительства совершил кражу, за которую 24 октября 2017 года был приговорен к 3 годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
Но 3 февраля 2018 года беглец был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На этот раз наказания за дезертирство ему избежать не удалось.
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31 октября 2018 суд принял во внимание неопровержимые доказательства стороны публичного обвинения — военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 38 месяцев.
Напомним, правоохранители в прошлом году возбудили около 500 дел по фактам дезертирства военных.