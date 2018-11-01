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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108430 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116397 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 06:35 • 118145 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145432 просмотра

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Дезертира-рецидивиста из рядов контрактной армии посадили в тюрьму

Дезертира-рецидивиста из рядов контрактной армии посадили в тюрьму

Киев  •  УНН

 • 11405 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ранее судимый военнослужащий понес уголовную ответственность за дезертирство. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

“Дезертир-рецидивист из рядов контрактной армии не смог избежать уголовного наказания. Суд назначил ему реальный срок - 3 года 2 месяца лишения свободы”, - говорится в сообщении.

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Как отмечают в военной прокуратуре, солдат-контрактник одной из воинских частей, который в нарушение военной присяги, воинских уставов и законов Украины уклонялся от службы более 8 месяцев, получил реальное наказание.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий военной службы по контракту в июне 2017 года не вернулся из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в г. Белая Церковь.

Также установлено, что в период уклонения от службы правонарушитель в августе 2017 года по месту жительства совершил кражу, за которую 24 октября 2017 года был приговорен к 3 годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Но 3 февраля 2018 года беглец был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На этот раз наказания за  дезертирство ему избежать не удалось.

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31 октября 2018 суд принял во внимание неопровержимые доказательства стороны публичного обвинения — военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 38 месяцев.

Напомним, правоохранители в прошлом году возбудили около 500 дел по фактам дезертирства военных.

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