Дезертира-рецидивіста із лав контрактної армії ув'язнили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Раніше судимий військовослужбовець поніс кримінальну відповідальність за дезертирство. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
“Дезертир-рецидивіст із лав контрактної армії не зміг уникнути кримінального покарання. Суд призначив йому реальний термін - 3 роки 2 місяці позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначають у військовій прокуратурі, солдат-контрактник однієї з військових частин, який в порушення військової присяги, військових статутів та законів України ухилявся від служби понад 8 місяців, отримав реальне покарання.
Досудовим розслідуванням установлено, що військовослужбовець військової служби за контрактом в червні 2017 року не повернувся з відпустки до військової частини, дислокованої в м. Біла Церква.
Також встановлено, що в період ухиляння від служби правопорушник в серпні 2017 року за місцем проживання скоїв крадіжку, за яку 24 жовтня 2017 був засуджений до 3 років позбавлення волі з дворічним іспитовим строком.
Але 3 лютого 2018 року втікач був затриманий працівниками правоохоронних органів. Цього разу покарання за дезертирство йому уникнути не вдалося.
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31 жовтня 2018 року суд прийняв до уваги беззаперечні докази сторони публічного обвинувачення — військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України і призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі терміном
38 місяців.
Нагадаємо, правоохоронці торік порушили близько 500 справ за фактами дезертирств військових.