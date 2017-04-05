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На Донеччині заочно судитимуть двох прокурорів-перебіжчиків

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Донеччині прокуратура направила до суду кримінальні провадження стосовно двох прокурорів-перебіжчиків Максима Бовта та Олега Федотова, які перейшли на бік так званої "Донецької народної республіки", передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

"Встановлено, що двоє колишніх співробітників, які до жовтня 2014 року працювали в прокуратурі Донецької області, звільнились з (правоохоронних - ред.) органів та почали активно співпрацювати з представниками терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Так, колишній начальник відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Донецької області Бовт Максим Анатолійович вступив до складу фейкового органу – "Генеральної прокуратури ДНР" та був призначений на посаду начальника управління нагляду за слідством, дізнанням та оперативно-розшуковою діяльністю.

Інший колишній співробітник прокуратури Донеччини - Федотов Олег Анатолійович, який до зради працював заступником начальника відділу роботи з кадрами прокуратури Донецької області, нині також працює на терористів, займаючи посаду начальника так званого управління кадрів та навчальних закладів "Генеральної прокуратури ДНР".

Нині обвинувачені продовжують співпрацювати з бойовиками, вчиняючи тим самим протиправні дії, які направлені на порушення конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Донецької області.

Через те, що зловмисники переховуються від українського слідства та знаходяться на непідконтрольній українській владі території, стосовно них проводилась процедура спеціального досудового розслідування. Наразі обвинувальні акти прокуратурою затверджено та направлено до суду для заочного засудження.

За участь у терористичній організації, тобто скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, колишнім прокурорам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, 25 лютого перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що зміни до закону про заочне судочинство дозволить покарати усіх зрадників України.

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