В Донецкой области заочно будут судить двух прокуроров-перебежчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Донецкой области прокуратура направила в суд уголовные производства по двум прокурорам-перебежчикам Максиму Бовта и Олегу Федотову, которые перешли на сторону так называемой "Донецкой народной республики", передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Во время специального предварительного расследования установлено, что двое бывших сотрудников, которые до октября 2014 года работала в прокуратуре Донецкой области, освободились из (правоохранительных - ред.) органов и начали активно сотрудничать с представителями террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.
Так, бывший начальник отдела надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры Донецкой области Бовт Максим Анатольевич вступил в состав фейкового органа - так называемой "Генеральной прокуратуры ДНР" и был назначен на должность начальника управления надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.
Другой бывший сотрудник прокуратуры Донецкой области - Федотов Олег Анатольевич, который до измены работал заместителем начальника отдела по работе с кадрами прокуратуры Донецкой области, в настоящее время также работает на террористов, занимая должность начальника так называемого управления кадров и учебных заведений "Генеральной прокуратуры ДНР".
Сейчас обвиняемые продолжают сотрудничать с боевиками, совершая тем самым противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.
Из-за того, что злоумышленники скрываются от украинского следствия и находятся на неподконтрольной украинской власти территории, в отношении них проводилась процедура специального досудебного расследования. Сейчас обвинительные акты утверждены прокуратурой и направлены в суд для заочного осуждения.
За участие в террористической организации, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, бывшим прокурорам грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, 25 февраля первая заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что изменения в закон о заочном судопроизводстве позволят наказать всех предателей Украины.