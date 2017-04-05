В Донецкой области заочно будут судить двух прокуроров-перебежчиков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51455 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104954 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161573 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118886 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117989 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113337 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104804 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107215 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103700 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Донецкой области заочно будут судить двух прокуроров-перебежчиков

В Донецкой области заочно будут судить двух прокуроров-перебежчиков

Киев  •  УНН

 • 34975 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Донецкой области прокуратура направила в суд уголовные производства по двум прокурорам-перебежчикам Максиму Бовта и Олегу Федотову, которые перешли на сторону так называемой "Донецкой народной республики", передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Во время специального предварительного расследования установлено, что двое бывших сотрудников, которые до октября 2014 года работала в прокуратуре Донецкой области, освободились из (правоохранительных - ред.) органов и начали активно сотрудничать с представителями террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Так, бывший начальник отдела надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры Донецкой области Бовт Максим Анатольевич вступил в состав фейкового органа - так называемой "Генеральной прокуратуры ДНР" и был назначен на должность начальника управления надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.

Другой бывший сотрудник прокуратуры Донецкой области - Федотов Олег Анатольевич, который до измены работал заместителем начальника отдела по работе с кадрами прокуратуры Донецкой области, в настоящее время также работает на террористов, занимая должность начальника так называемого управления кадров и учебных заведений "Генеральной прокуратуры ДНР".

Сейчас обвиняемые продолжают сотрудничать с боевиками, совершая тем самым противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Из-за того, что злоумышленники скрываются от украинского следствия и находятся на неподконтрольной украинской власти территории, в отношении них проводилась процедура специального досудебного расследования. Сейчас обвинительные акты утверждены прокуратурой и направлены в суд для заочного осуждения.

За участие в террористической организации, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, бывшим прокурорам грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, 25 февраля первая заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что изменения в закон о заочном судопроизводстве позволят наказать всех предателей Украины.

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