Правоохоронці торік порушили близько 500 справ за фактами дезертирств військових

КИЇВ. 4 березня. УНН. В Україні протягом 2017 року було розпочато 468 кримінальних проваджень за фактами дезертирства українських військовослужбовців, що майже на 9% більше, ніж у 2016 році. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповіді на інформаційний запит УНН.