Правоохоронці торік порушили близько 500 справ за фактами дезертирств військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В Україні протягом 2017 року було розпочато 468 кримінальних проваджень за фактами дезертирства українських військовослужбовців, що майже на 9% більше, ніж у 2016 році. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповіді на інформаційний запит УНН.
За даними ГПУ, за минулий рік загалом по Україні було зареєстровано 468 кримінальних проваджень за статтею 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України, з яких було закрито 19.
При цьому, як поінформували у прокуратурі, на території Донецької області було розпочато 49 проваджень за фактами дезертирства, а закрито 6. На Луганщині порушено 9 кримінальних проваджень і жодне торік не було закрите.
У ГПУ нагадали, що протягом 2016 року загалом по Україні було розпочато 430 кримінальних проваджень за фактами дезертирства, з яких було закрито 47.
Як повідомляв УНН, військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу військових в одній з частин Бедичева, які підробляти бухгалтерські документи і незаконно списували пальне для його подальшої реалізації.