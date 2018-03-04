Правоохранители прошлом году возбудили около 500 дел по фактам дезертирств военных

По данным ГПУ, за прошлый год в целом по Украине было зарегистрировано 468 уголовных производств по статье 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, из которых было закрыто 19.

При этом, как сообщили в прокуратуре, на территории Донецкой области было начато 49 производств по фактам дезертирства, а закрыто 6. На Луганщине возбуждено 9 уголовных производств и ни в прошлом году не было закрыто.

В ГПУ напомнили, что в течение 2016 года в целом по Украине было начато 430 уголовных производств по фактам дезертирства, из которых было закрыто 47.

Как сообщал УНН, военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу военных в одной из частей Бедичева, которые подделывали бухгалтерские документы и незаконно списывали горючее для его дальнейшей реализации.