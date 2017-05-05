Некоторые столичные автобусы изменят маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В связи с закрытием движения транспорта на ул. Михаила Грушевского на участке от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы с 24 ч. 6 мая 2017 до 24 ч. 7 мая 2017 в рамках церемонии открытия песенного конкурса Евровидение вносятся изменения в работу автобусов маршрута №24,55,62. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".
Так, 7 мая 2017:
— движение автобусов маршрута № 24 закрывается;
— автобусы маршрута № 55 будут курсировать от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по действующему маршруту, далее — ул. Генерала Алмазова — ул. Леси Украинский — ул. Эспланадная, далее по действующему маршруту;
— автобусы маршрута № 62 будут курсировать от Ботанического сада до ст.м. “Арсенальная”;
С 7 ч. до 13 ч. автобусы маршрута № 62 будут курсировать от Контрактовой площади до стадиона Динамо им. Лобановского.
Как сообщал УНН, на Южном мостовом переходе в Киеве ограничат движение транспорта.
Кроме того, во время финала Евровидения киевское метро будет работать на 3 часа дольше.