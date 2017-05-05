Деякі столичні автобуси змінять маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У зв’язку із закриттям руху транспорту на вул. Михайла Грушевського на ділянці від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи з 24 год. 6 травня 2017 до 24 год. 07 травня 2017 р. в рамках церемонії відкриття пісенного конкурсу Євробачення вносяться зміни в роботу автобусів маршруту №24,55,62. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
Так, 7 травня 2017 року:
— рух автобусів маршруту № 24 закривається;
— автобуси маршруту № 55 курсуватимуть від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючим маршрутом, далі — вул. Генерала Алмазова — бульв. Лесі Українки — вул. Еспланадна, далі за діючим маршрутом;
— автобуси маршруту № 62 курсуватимуть від Ботанічного саду до ст.м. “Арсенальна”;
З 7 год. до 13 год. автобуси маршруту № 62 курсуватимуть від Контрактової площі до стадіону Динамо ім. Лобановського.
Як повідомляв УНН, на Південному мостовому переході у Києві обмежать рух транспорту.
Крім того, під час фіналу Євробачення київське метро працюватиме на три години довше.