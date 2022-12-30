Некоторые соцвыплаты продлены на 2023 год автоматически: о каких выплатах идет речь

Это касается, в частности, людей и детей с инвалидностью, а также для детей, лишенных родительской опеки.

Таким образом, с 1 января автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:



на детей, над которыми установлена опека или забота;



детей, больных тяжелыми заболеваниями;



детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,



лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;



лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;



лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.



Также продлен до 31 декабря 2023 переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.