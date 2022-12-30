Деякі соцвиплати продовжені на 2023 рік автоматично: про які виплати йдеться

Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування.

Таким чином, з 1 січня автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:



на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;



на дітей, хворих на тяжкі захворювання;



дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,



особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;



особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;



особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.



Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.