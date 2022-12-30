Деякі соцвиплати продовжені на 2023 рік автоматично: про які виплати йдеться
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволило продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких спливла під час воєнного стану, повідомляє УНН.
Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування.
Таким чином, з 1 січня автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:
-
- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
-
- на дітей, хворих на тяжкі захворювання;
-
- дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
-
- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
-
- особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;
-
- особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
-
Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.