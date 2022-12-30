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Деякі соцвиплати продовжені на 2023 рік автоматично: про які виплати йдеться

Деякі соцвиплати продовжені на 2023 рік автоматично: про які виплати йдеться

Київ • УНН

 • 1338058 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволило продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких спливла під час воєнного стану, повідомляє УНН.

Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування.

Таким чином, з 1 січня автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

  • на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • на дітей, хворих на тяжкі захворювання;
  • дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;
  • особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Українські Національні Новини

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