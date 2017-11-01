Некоторые действия отдельных представителей европейского сообщества мы не понимаем - Чийгоз
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз выразил непонимание из-за некоторых действий отдельных лиц европейского сообщества. Об этом он заявил во вторник, 31 октября, во время выступления на пленарном заседании Евронест в Киеве, передает УНН.
“Мы не понимаем, когда руководители или отдельные группы граждан наших друзей в ЕС не хотят видеть гибель людей, не хотят принимать во внимание те проблемы, которые мы имеем, и ищут возможности общаться с агрессором” — заявил он.
“В России очень боятся нашего и вашего единства. Я это видел, даже сидя в тюрьме, как их раздражают совместные заявления, испытывал по отношению надзирателей ко мне”, — отметил один из лидеров Меджлиса.
Кроме того А.Чийгоз призвал европейское сообщество лучше объединить усилия в борьбе с агрессором.
Как сообщал УНН, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что Евросоюз и Евронест должны оставлять на повестке дня вопрос санкций против РФ.