Некоторые действия отдельных представителей европейского сообщества мы не понимаем - Чийгоз

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19082 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79331 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140500 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110961 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112859 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110119 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102433 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106435 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103106 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149885 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Некоторые действия отдельных представителей европейского сообщества мы не понимаем - Чийгоз

Некоторые действия отдельных представителей европейского сообщества мы не понимаем - Чийгоз

Киев  •  УНН

 • 11848 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз выразил непонимание из-за некоторых действий отдельных лиц европейского сообщества. Об этом он заявил во вторник, 31 октября, во время выступления на пленарном заседании Евронест в Киеве, передает УНН.

“Мы не понимаем, когда руководители или отдельные группы граждан наших друзей в ЕС не хотят видеть гибель людей, не хотят принимать во внимание те проблемы, которые мы имеем, и ищут возможности общаться с агрессором” — заявил он.

“В России очень боятся нашего и вашего единства. Я это видел, даже сидя в тюрьме, как их раздражают совместные заявления, испытывал по отношению надзирателей ко мне”, — отметил один из лидеров Меджлиса.

Кроме того А.Чийгоз призвал европейское сообщество лучше объединить усилия в борьбе с агрессором.

Как сообщал УНН, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что Евросоюз и Евронест должны оставлять на повестке дня вопрос санкций против РФ.

Украинские Национальные Новости

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