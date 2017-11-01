Деякі дії окремих представників євроспільноти ми не розуміємо - Чийгоз
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз висловив нерозуміння через деякі дії окремих осіб європейської спільноти. Про це він заявив у вівторок, 31 жовтня, у виступі на пленарному засіданні Євронест у Києві, передає УНН.
“Ми не розуміємо, коли керівники чи окремі групи громадян наших друзів у ЄС не хочуть бачити загибель людей, не хочуть брати до уваги ті проблеми, які ми маємо, і шукають можливості спілкуватися з агресором”, — заявив він.
“У Росії дуже бояться нашої і вашої єдності. Я це бачив, навіть сидячи у тюрмі, як їх дратують спільні заяви, відчував по ставленню наглядачів до мене”, — зазначив один із лідерів Меджлісу.
Окрім того А.Чийгоз закликав європейську спільноту краще єднати зусилля у боротьбі з агресором.
Як повідомляв УНН, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров заявив, що Євросоюз і Євронест мають залишати на порядку денному питання санкцій проти РФ.