Деякі дії окремих представників євроспільноти ми не розуміємо - Чийгоз

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз висловив нерозуміння через деякі дії окремих осіб європейської спільноти. Про це він заявив у вівторок, 31 жовтня, у виступі на пленарному засіданні Євронест у Києві, передає УНН

“Ми не розуміємо, коли керівники чи окремі групи громадян наших друзів у ЄС не хочуть бачити загибель людей, не хочуть брати до уваги ті проблеми, які ми маємо, і шукають можливості спілкуватися з агресором”, — заявив він.

“У Росії дуже бояться нашої і вашої єдності. Я це бачив, навіть сидячи у тюрмі, як їх дратують спільні заяви, відчував по ставленню наглядачів до мене”, — зазначив один із лідерів Меджлісу.

Окрім того А.Чийгоз закликав європейську спільноту краще єднати зусилля у боротьбі з агресором.

Як повідомляв УНН, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров заявив, що Євросоюз і Євронест мають залишати на порядку денному питання санкцій проти РФ.

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