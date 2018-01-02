Некоторые АЗС повысили стоимость горючего

В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,56 грн, А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 31,76 грн, а дизтопливо - в среднем 28,12 грн за литр.

В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 28,24 грн за литр, А-95 - 29,18 грн за литр, А-95 + - 30,48 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 27,01 грн за литр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,42 грн за литр, А-95 - 26,92, А-95 + - 27,53 грн за литр и дизтоплива - 24,57 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

• на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,25 грн за литр;

• на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 13,01 грн на литр;

• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,32 грн на литр.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.